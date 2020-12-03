Медведев поставил силовикам новую задачу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поставил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре новую задачу. Он попросил силовиков подготовить к апрелю прогноз возникновения межэтнических и межконфессиональных конфликтов во время проведения парламентских выборов и переписи населения в 2021 году, сообщает РИА Новости.

Медведев в ходе совещания о межнациональных и межконфессиональных отношениях также поручил разработать комплекс мер по нейтрализации рисков. По мнению зампредседателя Совбеза, преступные группировки постараются воспользоваться предстоящими крупными событиями.

«Здесь большой фронт работ для МВД вместе с Федеральной службой безопасности, естественно, чтобы пресечь распространение такого рода деятельности», — подчеркнул он.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Как сообщала председатель ЦИК России Элла Памфилова, в выборах без сбора подписей смогут принять участие 16 политических партий.

Всероссийская перепись населения началась в труднодоступных регионах России 1 октября. На большей территории страны ее перенесли на апрель 2021 года. На переписи появятся новые вопросы о языке и работе. У россиян спросят не только о знании языков, но и уточнят, какими языками они пользуются в повседневной жизни. Также у участников переписи узнают, как они добираются до работы.