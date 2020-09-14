16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

В следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут принять участие 16 политических партий, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 14 сентября.

Так, к уже имеющим эту привилегию 13 партиям добавились три новые — «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «За правду». «Как следствие, существенно повышается уровень конкуренции», — сказала Памфилова на брифинге по итогам работы ЦИКа.

«Новые люди» прошли в заксобрания Новосибирской, Рязанской, Костромской и Калужской областей; «За правду» — в заксобрание Рязанской области; «Зеленая альтернатива» — в заксобрание Коми. Все они преодолели пятипроцентный барьер.

Накануне в России завершился единый день голосования на региональных и местных выборах. 13 сентября выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.

В Общественной палате России заявили, что выборы в целом прошли спокойно, фиксировалось минимальное число нарушений.