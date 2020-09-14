Началось подведение итогов единого дня голосования в России

В единый день голосования, 13 сентября, в России состоялись более девяти тысяч различных избирательных кампаний. Предварительные итоги публикует ТАСС.

Так, после обработки 99,1 процента протоколов участковых избирательных комиссий действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников получает 64,79 процента голосов. Переизбирается на новый срок и действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский с 56,54 процентами.

Врио главы Чувашии Олег Николаев заручился поддержкой 75,68 процента избирателей. Таковы данные после обработки 99,83 процента протоколов. Брянскую область вновь возглавил Александр Богомаз: за него проголосовали 71,7 процента избирателей. Он руководит регионом с 2015 года.

Врио главы Коми Владимир Уйба победил на выборах главы региона с 73,18 процента голосов после обработки 100 процентов протоколов. Владислав Шапша выигрывает выборы главы Калужской области, набирая 71,2 процента голосов.

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев переизбран на новый срок, за него проголосовали 65,6 процента избирателей.

В единый день голосования выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.