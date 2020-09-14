Действующий губернатор Ростовской области одержал победу на выборах

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев переизбран на новый срок, за него проголосовали 65,6 процента избирателей. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 14 сентября.

«Что касается выборов губернатора Ростовской области, выборы состоялись. Активность избирателей превысила 43 процента», — сказал председатель областного избиркома Андрей Буров.

Второй результат продемонстрировал представитель КПРФ Евгений Бессонов, набрав 17,5 процента голосов. Замыкает тройку лидеров представитель ЛДПР Петр Пятибратов с 7,7 процента.

13 сентября в Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы депутатов законодательного собрания региона VI созыва и депутатов представительных органов местного самоуправления.

В единый день голосования выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.

63-летний Голубев возглавляет регион с 2010 года.

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