В российском регионе перенесли выборы из-за смерти двух кандидатов

В Тюменской области перенесли выборы из-за смерти в единый день голосования, 13 сентября, двух кандидатов в депутаты, сообщил глава регионального избиркома Игорь Халин. Его цитирует издание Ura.ru в понедельник, 14 сентября.

Голосование в Ишимском и Абатском районах состоится 20 сентября. «По закону, дается дополнительное время на выдвижение новых кандидатов», — пояснил Халин.

Имена умерших кандидатов не уточняются. По данным издания «72.ру», кандидат в Абатском районе — директор школы — скончалась 15 августа.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. В частности, на довыборах в Тюменскую областную думу победу одержал кандидат от «Единой России» Юрий Баранчук.

В Общественной палате России заявили, что выборы в целом прошли спокойно, фиксировалось минимальное число нарушений.