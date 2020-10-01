Стали известны новые вопросы на всероссийской переписи населения

На всероссийской переписи населения появятся новые вопросы о языке и работе. Об этом рассказал замглавы Росстата Павел Смелов, передает РИА Новости.

По словам Смелова, у россиян спросят не только о знании языков, но и уточнят, какими языками они пользуются в повседневной жизни. У участников переписи также выяснят, как они добираются до работы — этот вопрос решили задавать с учетом роста мобильности населения и появления новых форм занятости. Также изменились формулировки вопросов об образовании — по словам Смелова, они стали понятнее и доступнее.

Новые вопросы помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, а также определить потребность в социальной и транспортной инфраструктуре, объяснил замглавы Росстата.

В июле стало известно, что Росстат разрешил россиянам называться эльфами и гоблинами на переписи населения, и не будет с этим бороться. Смелов объяснил, что на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну, выбравших себе такое название. По его словам, это мало на 147 миллионов населения.

Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года с октября 2020 года, но в труднодоступных регионах она начнется в октябре 2020 года. Цифровая перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября, но поставщики планшетов не получили нужный объем комплектующих для устройств, так как власти Китая ввели карантин из-за коронавируса.