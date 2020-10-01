Перепись населения началась в труднодоступных регионах России

В труднодоступных регионах России 1 октября началась всероссийская перепись населения, на большей территории страны ее перенесли на апрель 2021 года, передает ТАСС.

К труднодоступным территориям сейчас относят северные районы, некоторые районы Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа — всего в России 26 таких регионов. По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, речь идет о территориях, до которых в принципе трудно добраться, а также регионах, где проживает кочевое население и оленеводы. Там практически невозможно провести перепись за короткий срок из-за трудностей с транспортными и информационными коммуникациями, объяснил он.

С октября по апрель перепись состоится на территории 22 регионов России, ориентировочно в ней примут участие 450 тысяч человек, объясняли в правительстве Архангельской области. Первыми регионами, где начнется перепись, станут Тыва, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Перепись остальной части населения труднодоступных регионов состоится в мае-июне 2021 года.

Ранее 1 октября стало известно, что на всероссийской переписи населения появятся новые вопросы о языке и работе. У россиян спросят не только о знании языков, но и уточнят, какими языками они пользуются в повседневной жизни. Также у участников переписи узнают, как они добираются до работы. Замглавы Росстата Павел Смелов также сообщил, что формулировки вопросов об образовании стали понятнее и доступнее.