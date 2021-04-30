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Путин запретил изымать у россиян домашних животных за долги

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Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится запрет на изъятие у россиян домашних животных за долги судебными приставами. Речь идет о животных, не задействованных в предпринимательской деятельности. Соответствующий документ размещен в пятницу, 30 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки были внесены в Гражданского-процессуальный кодекс (ГПК) России. В нем прописан перечень сельскохозяйственных животных, запрещенных к изъятию у россиян. К ним относятся племенной, молочный и рабочий скот, птицы, пчелы, кролики и олени. Также воспрещено взыскание корма, необходимого для их содержания, а также хозяйственных сооружений.

Теперь список пополнили и домашние животные. Это поможет избавить питомцев и их хозяев от негативных последствий изъятия. Как правило, судебные приставы взыскивают долги с банковских счетов граждан. Если они пусты, то они обращают внимание на имущество должника: ценную технику и вещи. Однако и арест домашних животных за счет погашения задолженности в последние годы не редкость. Подобный прием используют коллекторы, так как для многих людей питомец является членом семьи. Сами питомцы в результате таких действий могут погибнуть без должного ухода.

Закон был принят Государственной Думой 13 апреля и одобрен Советом Федерации 27 апреля. Проект документа был внесен в Думу в сентябре 2020 года. Авторы документа отмечали, что в России законодательно запрещено изымать сельскохозяйственных животных (скот, олени, кролики, птицы, пчелы), но кошек и собак приставы могут забирать, и это «варварство, кощунство и запредельная жестокость».

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