Совфед запретил изымать домашних животных за долги

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о запрете на взыскание у граждан за долги домашних животных, не задействованных в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

В Гражданском процессуальном кодексе закреплен перечень сельскохозяйственных животных, запрещенных к изъятию у россиян. К ним относятся племенной, молочный и рабочий скот, птицы, пчелы, кролики и олени. Также воспрещено взыскание корма, необходимого для их содержания, а также хозяйственных сооружений.

Теперь данное постановление будет дополнено частью о домашних животных. Несмотря на то что они не участвуют в предпринимательской деятельности, их отбирать у граждан запретят. Это поможет избавить питомцев и их хозяев от негативных последствий изъятия.

«Бывали ситуации, доходило до абсурда: к людям приходили и забирали собаку, кошку и так далее», — пояснил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В случае подписания инициативы президентом, закон вступит в силу со дня публикации.

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Как правило, судебные приставы взыскивают долги с банковских счетов граждан. Если они пусты, то они обращают внимание на имущество должника: ценную технику и вещи. Однако и арест домашних животных за счет погашения задолженности в последние годы не редкость. Подобный прием используют коллекторы, так как для многих людей питомец является членом семьи. Сами питомцы в результате таких действий могут погибнуть без должного ухода.

Изымают коллекторы даже беспородных и старых животных, которые не представляют материальную ценность. Так, несколько лет назад в Саратовской области за долги в рамках исполнительного производства был наложен арест на 11-летнюю кошку. Хозяйка питомца задолжала коммунальщикам около пяти тысяч рублей. Кошку оценили всего в 50 рублей.

Другой резонансный случай, закончившийся гибелью арестованного за долги животного, произошел в Новосибирской области в 2014 году. Мужчина не мог погасить задолженность 18 тысяч рублей, и судебные приставы наложили арест на его коня по кличке Орлик. Но когда коллекторы пришли, чтобы забрать скакуна, они его не нашли. Владелец Орлика признался, что зарезал и съел его.