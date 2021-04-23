С должников в России спишут больше миллиарда рублей

В России с должников, подавших заявки на процедуру внесудебного банкротства, спишут более миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект «Федресурс».

Сейчас упрощенную практику избавления от долгов проходят 3,3 тысячи граждан из 9,4 тысячи обратившихся, остальные получили отказ. Процедура банкротства завершена для 612 человек, им списали 214 миллионов рублей. С другой стороны, по мнению экспертов, число россиян, которые формально подпадают под упрощенный механизм, превышает 3 миллиона человек.

Ранее в апреле Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) назвала средний срок выхода россиян из долговой ямы. В 2020 году должнику для этого было необходимо около 15 месяцев. При этом в 2019 году этот срок составлял 12 месяцев.

В конце марта россиянам пообещали волну банкротств из-за отмены Центробанком части коронавирусных послаблений. «Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства», — говорил член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.