В Госдуме назвали способ защитить россиян-должников

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов назвал способ защитить россиян, имеющих долги. Об этом пишет URA.RU.

Политик заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность для коллекторов, которые уже получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников.

Миронов также заявил, что такая практика позволит искоренить «кредитное насилие» в России. По его мнению, в рамках уголовного дела коллектор должен получить штраф от 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей. «Особо наглых коллекторов нужно сажать в тюрьму на срок до четырех лет», — заключил он.

Ранее Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) назвала средний срок выхода россиян из долговой ямы. В 2020 году должнику для этого было необходимо около 15 месяцев. При этом в 2019 году этот срок составлял 12 месяцев: за год пандемии коронавируса срок расплаты по проблемным долгам увеличился на три месяца. Средняя сумма задолженности выросла почти на треть — 29,3 процента — и достигла 128 тысяч рублей.