Россиянам разрешат банкротиться по-новому

Россиянам разрешат банкротиться во внесудебном порядке через «Госуслуги». Законопроект об этом подготовило Минэкономразвития, выяснили «Известия».

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В настоящее время заявление надо подавать по месту жительства или пребывания в МФЦ. Новый способ банкротства «позволит сократить временные издержки и повысить доступность процедуры внесудебного банкротства для граждан». У россиян останется выбор: прийти лично или оформить все через интернет.

Планируется, что законопроект примут в сентябре этого года. Однако не все оценили инициативу положительно. «При проведении всех процедур должно быть личное участие человека. Если упростить все до такой степени, то подавать заявление на банкротство начнут все подряд», — считает первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев опасается, что если граждане начнут подавать такие заявления, то у них будет проще изымать за долги имущество, так как сайт аккумулирует всю информацию о россиянах. Эксперты, наоборот, уверены, что серьезных рисков для граждан эта инициатива не несет.

Газета «Ведомости» ранее сообщила, что регистрация на «Госуслугах» может стать автоматической. Учетные записи на портале могут создавать по умолчанию при обращении граждан в госорганы. Профили, например, появятся при регистрации рождения или при получении паспорта.

Аналитики сервиса FreshStart предсказали, что в 2021 году число граждан-банкротов достигнет 178,5 тысячи человек. Показатели нынешнего года могут превысить в 1,5 раза прошлогодние.