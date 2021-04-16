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В России появится приложение для «цифровых двойников» документов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минцифры России анонсировало запуск приложения для хранения и предъявления документов в электронном виде «ГосДоки». Сервис появится в июне 2021 года и начнет свою работу в тестовом режиме. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в Минцифры, сегодня многие россияне хранят цифровые копии своих документов в памяти смартфонов, в электронной почте или в облачных хранилищах в виде фотографий, что небезопасно. Кроме того, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для юридически значимых действий.

Приложение «ГосДоки» призвано стать удобным и безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать его и предъявлять документы в виде QR-кодов можно будет с помощью привязанной учетной записи на портале Госуслуг. «При этом цифровые двойники документов в «ГосДоках» всегда будут актуальными», — подчеркивают в Минцифры.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что на Госуслугах в 2021 году будут запущены шесть новых суперсервисов — комплексов госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям.

6 апреля в России стартовал эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги. Он продлится до 1 июля следующего года. Пользователи социальных сетей и прочих интернет-площадок, которые зарегистрированы на портале госуслуг, смогут совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации.

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