Затраты из-за перехода на российский софт оценили в триллион рублей

Затраты российских компаний из-за требования властей перейти на отечественный софт могут составить один триллион рублей. Такую оценку дал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РБК.

Издание ссылается на письмо, которое Шохин отправил премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе РСПП просит правительство вместе с бизнесом доработать механизмы перехода на российское программное обеспечение. В аппарат правительства этот документ пока не поступил.

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Ранее Минцифры (на тот момент Минкомсвязь) разработало по поручению президента страны Владимира Путина первый вариант указа о переходе на отечественные разработки. В нем говорилось, что программное обеспечение можно сменить уже до 1 января 2021 года, а оборудование — годом позже. Сроки пересмотрели, так что теперь уйти от использования иностранного ПО следует до 1 января 2024 года, а оборудования — до 2025 года.

В апреле 2021-го газета «Коммерсантъ» написала, что российские власти признали проблемы с переходом на отечественный софт и намерены бороться за то, чтобы ускорить темпы импортозамещения. Участники рынка жаловались, что при размещении госзаказов ставятся необоснованные барьеры, из-за чего получить контракт невозможно. Глава совета директоров разработчика BaseALT Алексей Смирнов говорил, что основной проблемой остается заточенность государственных информационных систем под Windows.