В России собрались отрегулировать цифровые сервисы в интернете

Минцифры России собралось представить законопроект о регулировании цифровых сервисов в интернете, который включает в себя определение таких понятий, как «экосистема» и «цифровая платформа», пишет «Коммерсантъ».

Еще 17 марта ведомство направило IT-ассоциациям предварительную версию документа для оценки. Как утверждает издание, из него следует, что заняться экосистемами министерству 27 января поручил президент страны Владимир Путин.

В нынешнем виде проект предусматривает регулирование государственных инвестиций в развитие цифровых платформ, координацию стратегий этих платформ, принципы налогообложения экосистем, а также порядок их слияний и поглощений.

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Предполагается, что принятие документа повысить конкурентоспособность российских компаний и создаст благоприятные условия для всех участников рынка. В Минэкономразвития подтвердили, что идея находится на стадии обсуждения с бизнесом и экспертами, а в ее разработке участвовали также Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минфин и Центробанк.

На первой стадии, которая продлится до 2022 года, власти должны будут разработать само регулирование, а на втором, до 2030 года, начнется массовое создание цифровых платформ и интеграция их в экономику.

В Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» назвали предложение своевременным и востребованным. В Mail.ru Group не увидели смысла в дополнительном регулировании отрасли. Руководитель практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев заметил, что если господдержка экосистем окажется на высоком уровне, то их, возможно, удастся поставлять на экспорт.

Ранее Ассоциация юристов России (АЮР) отправила в Госдуму, Минцифры и Совет Федерации предложение регулировать рекомендательные сервисы. По их мнению, государство должно влиять на площадки, где суточная аудитория превышает 100 тысяч человек, и сервисы, обрабатывающие данные более 500 тысяч россиян.