В России объяснили предложение регулировать рекомендательные сервисы

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев рассказал об инициативе регулировать рекомендательные сервисы. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что на сегодняшний день во всем мире наблюдается рост использования рекомендательных сервисов, но ни в одной стране нет специального регулирования их деятельности.

По словам эксперта, рекомендательные сервисы являются эффективными инструментами социальной инженерии, потому что «позволяют формировать персональное информационное поле, создавать локальную информационную и потребительскую картину для конкретного пользователя».

«Знание алгоритмов позволяет компаниям в определенные моменты времени искусственно создавать аномальный интерес к товарам и услугам или информации определенного рода», — подчеркнул Журавлев. В качестве примера он вспомнил сервис для бронирования отелей Booking, который ФАС неоднократно штрафовала за то, что алгоритмы скрывали от пользователей выгодные предложения, а взамен выдавали менее привлекательные варианты по более высокой стоимости.

Важной причиной для регулировки рекомендательных сервисов эксперт также назвал неравные конкурентные условия для тех компаний, которые используют подобные алгоритмы и накапливают большие массивы данных о пользователях. По мнению Журавлева, такие фирмы оказываются в лучшем положении, чем те, которые «такую информацию не собирают в силу особенностей бизнес-модели или технологии».

«В сфере распространения информации использование рекомендательных сервисов в конечном итоге ограничивает информационное пространство пользователя, "погружая" его в ту информационную оболочку, которая максимально идентична его убеждениям. Вместе с тем такие технологии поляризуют общественное мнение, создавая закрытые информационные системы, где может не быть альтернативного мнения. В результате повышаются риски социальных конфликтов», — отметил Журавлев.

Эксперт отдельно отметил необходимость того, чтобы операторы рекомендательных сервисов доступно объясняли пользователям принципы работы алгоритмов, а также отмечали рекомендованные товары и услуги рекламными плашками. Кроме того, у юзеров должно быть право отключать рекомендательные алгоритмы, но, чтобы при этом у них оставалась возможность пользоваться сервисом.

«При использовании сервисов также необходим контроль за использованием алгоритмов для продвижения противоправного контента и товаров», — заключил эксперт.

30 марта эксперты московского отделения АЮР направили предложение регулировать рекомендательные сервисы в Госдуму, Минцифры и Совет Федерации. Специалисты считают необходимым ввести понятия «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса» в закон «Об информации». Кроме того, члены Ассоциации намерены определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели. Если поправки будут приняты, под их действие могут попасть площадки с суточной аудиторией более 100 тысяч человек и сервисы, которые обрабатывают данные более 500 тысяч россиян.