В России предсказали волну банкротств

Аналитики сервиса FreshStart предсказали, что в 2021 году число граждан-банкротов достигнет 178,5 тысячи человек. Об этом пишет газета «Известия».

По информации издания, Россию накроет волна банкротств. Показатели нынешнего года могут превысить в 1,5 раза прошлогодние. «С каждым годом число россиян, получивших через суд статус банкрота, стабильно увеличивается не менее чем на 50 процентов от уровня предыдущего года», — свидетельствуют данные аналитиков.

Росту числа банкротств будут способствовать популярность механизма избавления от долгов среди физлиц и последствия пандемии. Кроме того, ситуация обусловлена тем, что у россиян в прошлом году отсутствовала возможность воспользоваться процедурой банкротства из-за карантинных мер. По предварительным оценками, сейчас около одного миллиона граждан подходят под критерии судебной процедуры банкротства.

На сегодняшний день в России механизмом банкротства воспользовались 56 процентов мужчин и 44 процента женщин. За последний год средний возраст несостоятельных граждан снизился с 47 до 46 лет.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4 процента и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. Значительно за год увеличился спрос на ипотеку, а также на микрозаймы. В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области.