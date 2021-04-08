Число банкротств среди россиян выросло почти в два раза

Количество банкротств среди россиян в 2021 году выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Согласно исследованию «Федресурса», это число увеличилось на 81,5 процента, сообщает РБК.

Так, в первом квартале текущего года банкротами были признаны 40 569 россиян, включая индивидуальных предпринимателей. В 2020 году это число составляло 22 356 человек. Кроме того, в этом году процедура банкротства была начата по заявлению самих должников в 95,3 процента случаев против 93 процентов годом ранее.

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Регионами-лидерами по количеству банкротов стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Самарская область и Санкт-Петербург.

При этом количество корпоративных банкротств в начале 2021 года напротив снизилось на 8,1 процента в сравнении с этим же периодом прошлого года. Так, за первую четверть этого года было принято 2 395 решений о банкротстве юридических лиц. В прошлом же году это число составляло 2 607.

Регионами-лидерами по этому параметру стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан.

Ранее «Федресурс» подсчитал число обанкротившихся по-новому, с использованием облегченной процедуры, россиян. Новая процедура, по закону, должна занимать шесть месяцев. Таким образом, в марте этот срок истек у первых заявителей, обратившихся в сентябре. По данным на 29 марта, банкротами по упрощенной схеме смогли стать 283 человека, что составляет 14,5 процента от подавших заявки в сентябре.