В России стало больше банкротов

Число банкротств в России среди граждан увеличилось на 47 процентов, а среди юридических лиц снизилось на 26 процентов. Об этом свидетельствует подсчет Федресурса за первое полугодие 2020-го, сообщает газета «Коммерсантъ».

Например, в июне признаны банкротами примерно 11 500 россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это почти вдвое больше, чем в июне прошлого года. Всего за первое полугодие банкротами стали 42,7 тысячи человек.

Среди граждан чаще всего банкротились жители Москвы и Московской области, а также Самарской области и Санкт-Петербурга. Что касается банкротов среди юрлиц, то больше всего их оказалось в столице — 852, Московской области (309) и Санкт-Петербурге (293).

По состоянию на вторник, 7 июля, в России выявлено 6611 заболевших COVID-19. В общей сложности в стране зафиксировано 687 862 случая заражения коронавирусом. Из них более 454 тысяч пациентов выздоровели, 10 296 человек скончались.

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