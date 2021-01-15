Раскрыто число обанкротившихся в 2020 году россиян

В 2020 году более 119 тысяч российских граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные единого федерального реестра «Федресурс».

Согласно информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2020 году число прошедших процедуру увеличилось на 72,6 процента по сравнению с 2019 годом.

Замминистра экономического развития Илья Торосов объяснил, что рост числа личных банкротств связан с повышением информированности населения о данной процедуре. Он отметил, что освобождение граждан от долгов имеет прежде всего социальное значение и предоставляет тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность «перезапуститься».

Ранее треть россиян (33 процента) заявили, что готовы не возвращать кредит банку, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику. Согласно данным аналитического центра НАФИ, при этом более половины россиян считают необходимым выполнение своих долговых обязательств. Большинство опрошенных не осуждают людей, которые не смогли вернуть займ и стали банкротами.