Подсчитано число обанкротившихся по-новому россиян

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс») подсчитал число обанкротившихся по-новому, с использованием облегченной процедуры, россиян. Его данные приводит РБК.

Речь идет о новом порядке, заработавшем в сентябре 2020 года. Согласно ему, процедура банкротства физического лица может быть проведена без суда. Для этого человек должен доказать, что его долг не превышает 500 тысяч рублей, а также он не имеет достаточного имущества и других финансовых возможностей для его погашения.

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В этом случае заявление о банкротстве подается в один из многофункциональных центров (МФЦ), сотрудники которого должны удостовериться в том, что кредитор не смог взыскать долг с гражданина в результате исполнительных производств.

Новая процедура, по закону, должна занимать шесть месяцев. Таким образом, в марте этот срок истек у первых заявителей, обратившихся в сентябре. По данным на 29 марта, банкротами по упрощенной схеме смогли стать 283 человека, что составляет 14,5 процента от подавших заявки в сентябре.

При этом всего в сентябре прошлого года в МФЦ поступило 1,9 тысячи обращений об упрощенном банкротстве. Однако до рассмотрения дошло менее 400 из них. Ходатайства были удовлетворены в 73,8 процента случаев, дошедших до рассмотрения по существу.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что низкий уровень доведения процедуры до конца может быть связан с действиями банков, которые стремятся взыскать с должника средства через суд. Сделать это можно, если в ходе процедуры банкротства у должника были обнаружены имущество или доходы, в том числе в виде социальных выплат. К тому же многие потенциальные банкроты не удовлетворяют требованиям к упрощенной процедуре. Наконец, некоторые из них не видят в ней смысла, рассчитывая справиться с проблемами самостоятельно.