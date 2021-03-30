Экономика
 
Последние новости
Песков объяснил нежелание россиян делать прививки
Россиян успокоили насчет подорожания молока
В Кремле обвинили Зеленского в отсутствии прогресса по Минским соглашениям
Крокодил утащил купавшегося подростка на глазах у его друзей
Женщина купила увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект
Россиянам назвали способ быстро погасить ипотеку
Старые iPhone внезапно обновили
Главком ВСУ оценил готовность армии к вступлению в НАТО
Вакцину AstraZeneca переименовали после ситуации в Европе
Новости партнеров
Прослушать новость

Подсчитано число обанкротившихся по-новому россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Агентство «Москва»

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс») подсчитал число обанкротившихся по-новому, с использованием облегченной процедуры, россиян. Его данные приводит РБК.

Речь идет о новом порядке, заработавшем в сентябре 2020 года. Согласно ему, процедура банкротства физического лица может быть проведена без суда. Для этого человек должен доказать, что его долг не превышает 500 тысяч рублей, а также он не имеет достаточного имущества и других финансовых возможностей для его погашения.

В этом случае заявление о банкротстве подается в один из многофункциональных центров (МФЦ), сотрудники которого должны удостовериться в том, что кредитор не смог взыскать долг с гражданина в результате исполнительных производств.

Новая процедура, по закону, должна занимать шесть месяцев. Таким образом, в марте этот срок истек у первых заявителей, обратившихся в сентябре. По данным на 29 марта, банкротами по упрощенной схеме смогли стать 283 человека, что составляет 14,5 процента от подавших заявки в сентябре.

При этом всего в сентябре прошлого года в МФЦ поступило 1,9 тысячи обращений об упрощенном банкротстве. Однако до рассмотрения дошло менее 400 из них. Ходатайства были удовлетворены в 73,8 процента случаев, дошедших до рассмотрения по существу.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что низкий уровень доведения процедуры до конца может быть связан с действиями банков, которые стремятся взыскать с должника средства через суд. Сделать это можно, если в ходе процедуры банкротства у должника были обнаружены имущество или доходы, в том числе в виде социальных выплат. К тому же многие потенциальные банкроты не удовлетворяют требованиям к упрощенной процедуре. Наконец, некоторые из них не видят в ней смысла, рассчитывая справиться с проблемами самостоятельно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян
Россиянам предсказали волну банкротств из-за отмены коронавирусных послаблений
Россиянам дали советы по улучшению кредитной истории
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
00:4227 марта

Застрявшему в Суэцком канале судну помогут

23:0126 марта

В Совфеде вновь захотели вернуть отмененный налог

22:3826 марта

Россиянам пообещали электросамолеты

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
20:5026 марта

В России увидели замену Суэцкому каналу

20:3926 марта

Производство кофе оказалось под угрозой

19:1626 марта

Крупнейший поставщик РЖД пожаловался на действия арбитража Башкортостана

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
18:3626 марта

В блокировке Суэцкого канала увидели выгоду для России

17:3926 марта

Россиян призвали готовиться к значительному росту цен на электронику

16:5026 марта

Российские сыровары выступили против возвращения итальянского пармезана

Россия
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Соратник Горбачева ответил на вопрос о планах СССР использовать армию в Европе
«Люди ни во что не верили. И себе не верили»
Граждан СССР убеждали в существовании единого советского народа. Каким он был на самом деле?
Члены ЛДПР в Перми покидают партию в знак протеста
Кремль прокомментировал приглашение Путину от Байдена на саммит по климату
Все материалы
Мир
Учителю пригрозили жестоким убийством из-за карикатур на пророка Мухаммеда
Вакцину AstraZeneca переименовали после ситуации в Европе
Диктатура на минималках
«Корейский Горбачев» остановил репрессии и дал стране свободу слова. Почему его считают диктатором?
Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи «наглым американским попугаем»
Джо БайденБайден рассказал о главных проблемах США
Путин, сдерживание Китая и ядерные ракеты Северной Кореи — о чем президент говорил с журналистами
В Канаде приостановили использование вакцины AstraZeneca
«Ты белый, значит — расист!»
Американцы пытаются искоренить в себе расизм. Почему из-за этого белым становится сложно жить в США?
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Описаны риски для глобальной торговли от пробки в Суэцком канале
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Российский миллионер погиб в московском метро
«Работать меньше за те же деньги»
 
Объяснена разница зарплат бюджетников в России и на Западе
«Ему перестало хватать денег»
 
ВТБ привлечет более 8 миллионов розничных клиентов внутри открытой экосистемы
Все материалы
Силовые структуры
В Москве арестовали двух сотрудников Минпромторга за крупную взятку
«Он свободолюбив и очень опасен»
Как спецназовец ГРУ стал главарем опасной банды и трижды сбежал из-под стражи
Раскрыты детали дела осужденного в России за шпионаж украинского экс-футболиста
Дмитрий Холодов«Для нас все это было ужасом»
В 1994 году Россию потрясло убийство журналиста Холодова. Почему заказчиков и исполнителей не нашли?
Российские полицейские случайно выпустили обвиняемого из суда на свободу
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Хакер Константин Козловский заявил об угрозе для его жизни в СИЗО Екатеринбурга
Все материалы
Наука и техника
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
«Тренируюсь по 12 часов в день»
Как компьютерная игра завоевала мир, принесла миллиарды ее создателям и славу российскому школьнику
Столичные замашки
Лондонское дерби и новое испытание для «Тоттенхэма» — главные интриги выходных в АПЛ
Все материалы
Культура
Стало известно о долгах Заворотнюк
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Фильм российского режиссера впервые возглавил кинопрокат в США
«Пять лет он жил в клетке»
История американца, который вырос со стаей собак
Тело актера из «Глухаря» нашли через месяц после смерти
Настоящий детектив
Макконахи о себе, роман Яхиной и новая сексуальность: 15 главных книг весны на ярмарке Non/fiction
Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии
Все материалы
Интернет и СМИ
Умерла главный редактор «Мурзилки»
Ведущая Первого канала упала в прямом эфире ток-шоу
«У людей психологический надлом»
Молодые россияне уезжают из России в поисках лучшей жизни. Почему они все чаще возвращаются?
Доктор Комаровский назвал главные правила лечения насморка
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть
Все материалы
Ценности
Влад Лисовец поделился впечатлениями от таежной куртки Путина
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
Трехлетний ребенок покрасил мать в домашних условиях и стал звездой соцсетей
Лобода отреагировала на видео о пластике похожей на нее женщины в Узбекистане
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Женщина проснулась в пятнах накануне отдыха с мужем и испугалась за личную жизнь
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Все материалы
Путешествия
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Страна-зазеркалье
Таинственные обряды, бесконечные молитвы и фотографии трупов. Чем индийский Тибет удивил россиянина
«Они регулярно вырезают семьи нефтяников»
Кровожадные племена, дешевые проститутки и обман. С чем россиянин столкнулся в Эквадоре
«В тот момент я бы все отдала за мачете»
Россиянка отправилась в поход на Курилы и полюбила родную страну. Что ей пришлось пережить?
Все материалы
Из жизни
Женщина отметила годовщину свадьбы и разбогатела на 28 миллионов рублей
«В вас будут видеть иностранца, даже если вы здесь давно»
История россиянина, который переехал в Чехию и вернулся обратно в Москву
Женщина без спортзала похудела на 14 килограммов после прочтения одной статьи
Нутрициолог назвала простой способ меньше есть на ночь
Серебро со дна морского
Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
56-летняя многодетная мать назвала секрет молодости и подтянутой фигуры
Джени Хейнс «Мы не боялись»
В голове у маленькой девочки появились две тысячи личностей. Как они помогли ей выжить?
Все материалы
Lada Granta попала в список самых дешевых автомобилей мира
Jeep, Grand Lancer и другие Mitsubishi, о которых вы не подозревали
Непринятый кроссовер, злобная городская пиранья, седан с тюнингом AMG и еще ряд забытых моделей
Неизвестная фирма выпустит электрический кроссовер с зарядкой от солнца
Посмотрите на спорткар Alpine от россйиского дизайнера
Арсений Костромин демонстрирует возможности собственной дизайн-студии впечатляющим концептом
Для Aurus разработают особые шины
Видео: самый дорогой седан Bentley — за что 20 миллионов?
Рассматриваем в деталях самый роскошный седан Bentley Flying Spur
Genesis показал на видео электрическое купе
Все материалы
Дом
Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
В Московском регионе допустили отказ от льготной ипотеки
Ярославль увидел преимущество в идее убрать город с банкнот
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Правительство предрекло исчезновение коммунальных квартир
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы