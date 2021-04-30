Половина самозанятых россиян отказалась выходить из тени

Почти каждый второй работающий на себя россиянин не регистрирует бизнес или самозанятость. Причиной отказа от легальной деятельности большинство называет налоговый гнет и проблемы в кредитовании, следует из результатов опроса онлайн-сервиса услуг YouDo.com и бизнес-платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ). Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среди 2860 человек из разных регионов России, зарабатывающих на собственном деле, 53 процента опрошенных признались, что работают «в тени». Остальные 47 процентов респондентов оформили свою профдеятельность: 32 процента из них —самозанятые, 10 процентов — индивидуальные предприниматели, 5 процентов — носят статус юрлица.

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Респондентов, работающих на себя неофициально, пугает обязанность уплаты налогов, отсутствие соцпакета и отчислений в пенсионный фонд. Также в новом статусе самозанятых опрошенные видят проблемы с кредитованием банками. Так, по недавнему исследованию онлайн-супермаркета «Online-Ipoteka», самозанятые чаще многих других категорий заемщиков получают отказ в ипотеке.

Не готовы пока согласиться на регистрацию занятости бизнесмены без российского гражданства и те, что не вышли на постоянный доход.

«Число официально подтвердивших свой налоговый статус самозанятых активно растет, это показывает статистика — за прошлый год их количество увеличилось в 4 раза, и на данный момент составляет более 2 миллионов человек. А по разным данным, потенциальных самозанятых в стране — от 15 до 20 миллионов человек. Этот налоговый режим способен кардинально изменить рынок труда, прежде всего, оцифровав значительное число персонала, который сейчас находится в серой зоне или имеет нелегальную занятость», — отметил Денис Кутергин, сооснователь YouDo.com.

По данным другого исследования, проведенного в середине апреля банком Хайс, больше всего теневого бизнеса на Дальнем Востоке (20 процентов респондентов из 1200), в Сибири (15,7 процента), в Поволжье и на Юге России (по 11,9 процента).