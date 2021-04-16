В России каждый десятый бизнесмен отказался выходить из тени и ведет свой бизнес нелегально: в этом признались 9,4 процента респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка Хайс, копия которого есть у «Ленты.ру». В опросе приняли участие 1200 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) страны в возрасте от 18 до 60 лет.

Выяснилось, что большинство из них (42,5 процента) не хотят регистрировать фирму, потому что считают официальное занятие бизнесом слишком сложным. Еще 32,1 процента респондентов признались, что не хотят платить налоги; 25,4 процента не устраивают тарифы, которые для бизнеса предлагают банки.

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Предприниматели признались, что отсутствие регистрации влечет за собой проблемы. Зачастую (так ответили 28,1 процента бизнесменов) заказчики отказывались с ними работать; 21,7 процента жаловались, что клиенты не воспринимают их всерьез. Но чаще всего (43,8) от услуг незарегистрированного предпринимателя отказывались из-за юридических сложностей связанных с переводом денег на счет физлица и недоверия (31,3 процента).

Однако почти треть незарегистрированных предпринимателей (32 процента) не собираются менять эту ситуацию и продолжит оставаться в тени. «Часть предпринимателей не хотят регистрировать ИП, потому что боятся трудностей. Это касается работы с банками и уплаты налогов со сдачей отчетности», — прокомментировали результаты исследования в банке.

Больше всего теневого бизнеса на Дальнем Востоке (20 процентов респондентов там не регистрировали фирмы), в Сибири (15,7 процента), а также в Поволжье и на Юге России (по 11,9 процента). Самым «чистым» предпринимательство оказалось на Северном Кавказе: там только 0,5 процента опрошенных признались, что ведут бизнес без регистрации.