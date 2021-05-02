Украинские националисты устроили марш в годовщину трагедии в Одессе

Националистическая партия «Национальный корпус» (запрещенная в России организация) устроила в Одессе «Марш защитников» в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Шествие согласовано с властями. По информации местных СМИ, в акции принимают участие более 400 человек. Колонна идет в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Сообщается, что до этого участники марша возложили цветы к мемориальной доске, посвященной двум погибшим в тот день, и отслужили по ним молебен.

Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения. Они одеты в камуфляж и одежду с партийной символикой и несут флаги Украины.

Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство местных жителей. В центре города начались беспорядки и столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. Часть антимайдановцев была вынуждена укрыться в Доме профсоюзов, который был обстрелян и подожжен. По данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре. Пострадало более 240 человек.

Ранее член Общественной палаты Максим Григорьев обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой признать «Национальный корпус» экстремистским и запретить их деятельность.



