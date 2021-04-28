В Киеве впервые устроили марш в честь дивизии СС «Галичина»

В Киеве 28 апреля радикалы впервые устроили марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает «Страна.ua».

Организаторами выступили несколько организаций, которые призвали своих сторонников приходить в вышиванках. Они планируют пройти маршем по центру города мимо правительства и Верховной Рады до майдана Незалежности (площади Независимости).

На акцию пока пришли несколько десятков человек.

В феврале Львовский областной совет обратился в правительство и Верховную Раду с просьбой признать на государственном уровне бойцов дивизии СС «Галичина» борцами за независимость Украины.

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал дивизию «трагической страницей украинской истории».

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов 28 апреля 1943 г. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944 года дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.