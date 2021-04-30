Офис Зеленского прокомментировал марш неонацистов в честь дивизии СС

Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал марш неонацистов в центре Киева в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента.

В офисе Зеленского подчеркнули, что категорически осуждают любые «проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического», а также попытки «пересмотреть правду» о Второй мировой войне.

«Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей», — говорится в заявлении. Также в сообщении сказано, что от МВД и администрации Киева ожидают установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности виновных в нарушении закона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что неонацистские акции на Украине не являются продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве. По ее словам, существование неонацизма на Украине подтверждается множественными фактами.

28 апреля в Киеве прошел марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Радикалы — всего около 100 человек — прошлись от улицы Арсенальной до Майдана Незалежности. Организаторами акции выступили несколько организаций, которые призывали своих сторонников приходить в вышиванках.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944-го дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.