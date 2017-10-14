В киевском марше националистов приняли участие 10 тысяч человек

В Киеве без нарушений правопорядка завершился марш украинских националистов, приуроченный к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена и признана экстремистской в России). Сообщение об этом размещено на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В мероприятиях приняли участие около 10 тысяч человек. Правопорядок обеспечивали около 5 тысяч сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.

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Сбор участников состоялся в парке имени Тараса Шевченко, затем сформированная колонна в сопровождении правоохранителей двинулась в сторону Контрактовой площади, где состоялся концерт.

Собравшиеся выкрикивали лозунги «Бандера, Шухевич — наши герои!», «Слава Украине! Героям Слава!». Также они обратились и к президенту страны Петру Порошенко, скандируя «Петю вон!». Участники мероприятия назвали его «последним предупреждением власти» после принятия в Верховной Раде закона о статусе Донбасса, передает ТАСС.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал ОУН-УПА борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии. С 2014 года День защитника страны на Украине отмечается 14 октября — в годовщину образования (в 1942-м) Украинской повстанческой армии.