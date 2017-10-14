Марш украинских националистов начался в центре Киева

Марш украинских националистов, приуроченный к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена и признана экстремистской в России) начался в центре Киева. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает РИА Новости.
Шествие стартовало от памятника Тарасу Шевченко, у которого перед этим прошел митинг, собравший сторонников националистических партий «Национальный корпус» (образован на основе полка Нацгвардии «Азов») и «Свобода», а также запрещенного в России экстремистского «Правого сектора».
Участники акции двинулись по бульвару Тараса Шевченко, далее их маршрут пройдет по Крещатику, Майдану Незалежности и Владимирскому спуску. Конечной точкой станет Контрактовая площадь, где состоится концерт. Как отмечает РИА Новости, собравшиеся скандируют патриотические лозунги, бросают петарды и жгут файеры.
По данным УНИАН, сейчас в акции принимают участие около двух тысяч человек.
Ранее организаторы акции анонсировали, что маршем по украинской столице пройдут десятки тысяч человек. Участников планировалось привезти в Киев автобусами из Запорожья, Львова, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона и десятков других населенных пунктов.
В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал ОУН-УПА борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии. С 2014 года на Украине День защитника страны отмечается 14 октября — в годовщину образования (в 1942-м) Украинской повстанческой армии.