На день УПА в Киев свезут десятки тысяч националистов со всей Украины

В день УПА (Украинской повстанческой армии, запрещена и признана экстремистской в России) в Киев на автобусах будут свозить членов националистических организаций. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает «Страна».
В этот день партии «Свобода» и «Национальный корпус», образованный на основе полка Нацгвардии «Азов», запрещенный в РФ экстремистский «Правый Сектор» так называемый Марш славы героев.
Организаторы акции анонсировали, что маршем по украинской столице пройдут десятки тысяч человек. Участников будут привозить в Киев автобусами из Запорожья, Львова, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона и десятков других населенных пунктов.
В 2016-м 14 октября шествия в столице провели около двух тысяч членов националистической партии «Свобода» и Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ).
В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал ОУН-УПА борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии.
С 2014 года на Украине День защитника страны отмечается 14 октября — в годовщину в 1942-м образования Украинской повстанческой армии.