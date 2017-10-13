На день УПА в Киев свезут десятки тысяч националистов со всей Украины

В день УПА (Украинской повстанческой армии, запрещена и признана экстремистской в России) в Киев на автобусах будут свозить членов националистических организаций. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает «Страна».

В этот день партии «Свобода» и «Национальный корпус», образованный на основе полка Нацгвардии «Азов», запрещенный в РФ экстремистский «Правый Сектор» так называемый Марш славы героев.

Материалы по теме Выпустили УПА Как на Украине отмечают свой День защитника

Организаторы акции анонсировали, что маршем по украинской столице пройдут десятки тысяч человек. Участников будут привозить в Киев автобусами из Запорожья, Львова, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона и десятков других населенных пунктов.

В 2016-м 14 октября шествия в столице провели около двух тысяч членов националистической партии «Свобода» и Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал ОУН-УПА борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии.

С 2014 года на Украине День защитника страны отмечается 14 октября — в годовщину в 1942-м образования Украинской повстанческой армии.