МИД России прокомментировал неонацистские акции на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала неонацистские акции на Украине. Ее заявление размещено на сайте Министерства иностранных дел.

По ее словам, существование неонацизма на Украине подтверждается множественными фактами. Она подчеркнула, что наличие такого рода настроений не является продуктом российской пропаганды, как это пытаются представить в Киеве.

Захарова с сожалением отметила, что масштабы и частота неонацистских акций растут и они приобретают все более агрессивный характер. Она добавила, что последователи нацистско-фашисткой идеологии остаются безнаказанными на территории Украины и получают поддержку властей.

«Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины», — резюмировала она.

В качестве примеров наличия неонацистских настроений на Украине представитель МИД привела, в частности, сообщения о факельных шествиях в годовщину рождения Степана Бандеры, марш радикалов и разрушение Монумента Славы — памятника советским солдатам.

Ранее в Киеве прошел марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Радикалы — всего около 100 человек — прошлись от улицы Арсенальной до Майдана Незалежности. Организаторами акции выступили несколько организаций, которые призывали своих сторонников приходить в вышиванках.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944-го дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.