В Совфеде отреагировали на марш в Киеве в честь дивизии СС «Галичина»

Марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина», прошедший в Киеве, свидетельствует о том, что на Украине власть захватывают националисты. Так отреагировал на акцию первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Он заявил, что не понимает, почему Европа, критикующая Россию за ситуацию с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), «стыдливо молчит» в то время, как на Украине появляется националистический режим.

Джабаров также отметил, что участники «Марша вышиванок» оскверняют память своих героев, боровшихся с нацизмом.

Марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» прошел в Киеве в среду, 28 апреля. Радикалы — всего около 100 человек — прошлись от улицы Арсенальной до майдана Незалежности. Организаторами акции выступили несколько организаций, которые призывали своих сторонников приходить в вышиванках.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944-го дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.