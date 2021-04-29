Участники марша СС «Галичина» пообещали воевать в Москве

Участники «Марша вышиванок», состоявшего в Киеве в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина», пообещали воевать в Москве. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве. Мы гордимся и помним подвиги дивизии СС "Галичина"», — сказал один из участников.

Другой радикал во время выступления на майдане Незалежности (площади Независимости) выразил надежду на то, что скоро пройдет «с золотым львенком по Донецку и руинам Москвы». «Вы представляете, как сейчас подгорает у "ваты". Это наша земля, это наши герои», — отметил еще один участник марша.

Марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» прошел в Киеве в среду, 28 апреля. Радикалы — всего около 100 человек — прошлись от улицы Арсенальной до майдана Незалежности. Это заняло у них полчаса. Организаторами акции выступили несколько организаций, которые призывали своих сторонников приходить в вышиванках.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов 28 апреля 1943 года. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944-го дивизия пыталась сдержать наступление Красной Армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.