На Украине пожелали превратить Москву в болото

Украинский националист и бывший лидер запрещенного в России движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош в интервью изданию Obozrevatel посетовал на невозможность для Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить наступление на Москву и пожелал превратить ее в болото.

По его словам, Киев не должен исключать сценарий, при котором Россия возьмет под полный контроль территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишив возможности украинскую армию осуществить наступление на столицу. «Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое время», — сказал Ярош, призвав украинцев быть готовыми сражаться за свою землю.

Он добавил, что вторжение на Украину будет иметь тяжелые последствия для Российской империи и неминуемо приведет к ее краху, так как для этого все сделает бог. «И тогда мы заживем свободной нормальной жизнью», — добавил националист.

Ранее областной совет Львовской области обратился в правительство и Верховную Раду с просьбой признать на государственном уровне бойцов дивизии СС «Галичина» борцами за независимость Украины. Свою инициативу депутаты обосновали «восстановлением исторической справедливости».