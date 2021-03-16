Тимошенко рассказала о бессмысленном внешнем управлении Украиной

Председатель политической партии «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко заявила, что «Украина находится под бессмысленным внешним управлением». Об этом сообщает агентство «Українські Новини».

«Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, медицинская, социальная ситуация, насколько все это загнано в тупик, я просто вышла и сказала: слушайте, дальше это уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата. Давайте делать сильное национальное правительство, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно», — заявила она.

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Тимошенко добавила, что готова стать союзником власти, если президент Украины Владимир Зеленский изменит стратегию развития страны с внешнего «бессмысленного управления» на политику, которая поднимет отрасли экономики.

«Если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом, и мы поможем поднять страну из этих обломков», — резюмировала политик.

Ранее политолог Михаил Погребинский в интервью «Ленте.ру» заявил, что США демонстративно показывают, что управляют руководством Украины. «Американцы даже не заботятся о том, что это выглядит как унижение», — сказал он.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Олег Татаров после требований националистов отправить его и главу ведомства Андрея Ермака в отставку заверил, что будет продолжать «на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление».