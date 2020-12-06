Соратник Зеленского рассказал о внешнем управлении Украиной и получил бан

Соратник президента Украины Олег Татаров опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал о внешнем управлении страной. Позднее социальная сеть забанила его страницу за нарушение правил сообщества. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.UA» в Telegram-канале.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского после требований украинских националистов отправить его и главу службы Андрея Ермака в отставку заверил, что будет продолжать «на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление».

Татаров подчеркнул, что его позиция остается неизменной — «только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний».

Позднее советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что Татаров в своих высказываниях о попытках внешнего управления Украиной говорил не об отношениях с Международным валютным фондом (МВФ) или Всемирным банком. Речь шла об «играх околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании, часто пользуясь собственной монополией на СМИ и оставаясь в тени», уточнил он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Ресурс уточняет, что Татаров выступил против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и его главы Артема Сытника. По его мнению, этой структурой управляют извне. После этого в НАБУ хотели предъявить Татарову обвинения в передаче взятки, однако в гепрокуратуре не дали ход этому делу.