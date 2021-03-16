Украина заявила об истерической реакции России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нервной и истерической реакцию России на инициативу «Крымская платформа», сообщает КорреспонденТ.net.

Глава МИД заявил, что Москва системно нарушает права человека на полуострове, поэтому поддержать «Крымскую платформу» — «не только политически и юридически, но и морально правильно».

По его словам, «та нервная, а местами даже истерическая реакция» России подтверждает, что Украина «на правильном пути».

Ранее МИД Украины обвинил Москву в политическом буллинге после заявления, что Россия будет рассматривать участие любых стран в «Крымской платформе» как прямое посягательство на ее территориальную целостность.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией. В сентябре 2020-го президент Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы». Первый саммит на площадке запланирован на май 2021 года в Киеве.