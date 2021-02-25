Львовские депутаты создадут хор для исполнения националистических песен

Львовский городской совет намерен организовать собственный депутатский хор, который будет исполнять гимн Украины и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). Об этом сообщает портал Zaxid.net со ссылкой на руководителя местной капеллы «Дударик» Дмитрия Кацала, который планирует дирижировать хором.

Инициативу народных избранников дирижер счел «художественным приключением для эстетического роста». В репертуар хора, по его словам, также войдут гимн Украинских сечевых стрельцов (УСС, добровольческий легион в составе Австро-венгерской армии времен Первой мировой войны — прим. «Ленты.ру»), духовный гимн «Боже великий, единый» и песни националистического толка.

Отмечается, что совместное исполнение песен должно наладить коммуникацию между представителями разных фракций и гармонизировать межличностные отношения в совете. «Все, что делается и сопровождается музыкой и хоровым пением, в результате создает гармонию», — пояснил Кацал.

Ранее областной совет региона обратился в правительство и Верховную Раду с просьбой признать на государственном уровне бойцов дивизии СС «Галичина» борцами за независимость Украины. Свою инициативу депутаты обосновали «восстановлением исторической справедливости».