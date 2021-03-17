На Украине создали базу символов ненависти с логотипами неонацистов

Украинский Хельсинкский союз по правам человека создал базу символов ненависти, которые широко используются в стране. В нее попала символика праворадикальных движений и неонацистских организаций, сообщает «Страна.ua».

База создана для того, чтобы «общество и правительство были более эффективными в распознавании существования и действий групп и движений, поддерживающих нетерпимость и дискриминацию, и в понимании значений символов ненависти, связанных с этими группами и их действиями».

В базе данных каждый символ имеет описание с общими характеристиками и детальный анализ того, как он используется.

В раздел с символикой движений попали герб Третьего рейха, свастика, эмблема «СС», эмблема «СС Галичина», кельтский крест, коловрат, цифровые комбинации 14 и 88.

В базу также попала символика радикальных организаций «Карпатская сечь», «С14», батальона «Азов», «Национальной дружины», ультрас футбольного клуба «Динамо Киев» и других организаций.

База опубликована на портале Reporting radicalism.

В январе издание Time опубликовало материал о том, как украинские националисты из батальона «Азов» используют социальные сети, в частности Facebook, для вербовки праворадикалов со своего мира. До этого британский Центр противодействия цифровой ненависти обнародовал на своем сайте расследование Hatebook, в котором рассказал об использовании украинскими праворадикалами соцсетей для международной координации неонацистов.