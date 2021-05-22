В Евросоюзе заявили о желании диалога с Россией

Европейский союз (ЕС) хочет диалога с Россией, но Москва пока не проявляет интереса. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает ТАСС.

По его мнению, ЕС и Россия должны сотрудничать по многим темам: от климата до энергетики.

Шалленберг добавил, что он надеется на изменение тональности в двусторонних отношениях в ближайшее время.

10 мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о нежелании всех стран-участниц Европейского союза обострять отношения с Россией. В своем заявлении он выразил поддержку Чехии и Болгарии, но отметил, что альянсу не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что ЕС готов к диалогу с Россией. Такое же мнение высказал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. По его словам, ЕС должен остановить «негативную спираль» развития двусторонних отношений.