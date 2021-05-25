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Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС

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Фото: YARA NARDI / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о важности России для Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Россия, несмотря на «дестабилизирующую деятельность» в отношении Евросоюза, остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС, источником торговли и инвестиций. Глава ЕК добавила, что Россия также является важным игроком на международной арене «по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов».

Фон дер Ляйен сообщила, что поручила главе евродипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад по отношениям ЕС с Россией.

Ранее Евросоюз назвал достижение стабильности главной целью в отношениях с Россией. Высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что дальнейшее развитие взаимодействия с Москвой будут обсуждаться в рамках стратегической дискуссии на саммите ЕС в Брюсселе 24 мая. По его словам, Европа в отношениях с Россией продолжит следовать ранее выработанным принципам.

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