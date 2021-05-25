Захарова заявила о «вакцинной войне» Запада против России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад инициирует «вакцинную войну», критикуя российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую "вакцинную дипломатию", но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем», — отметила дипломат. Она назвала действия западной стороны «бесконечным потоком лжи» и подчеркнула, что «вакцинные войны» ведутся против Москвы.

Захарова заключила, что в Европе искусственно формируется политический ажиотаж вокруг гуманитарной темы вакцинирования и борьбы с пандемией.

23 мая стало известно, что российская вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник V» может быть сертифицирована для использования в Евросоюзе до конца июня. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств приступило к проверке «Спутника V» на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.