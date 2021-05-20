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В Евросоюзе назвали дату введения коронавирусных сертификатов

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Фото: REMO CASILLI / Reuters

Европейский парламент (ЕП) и Совет Евросоюза достигли предварительной договоренности по введению коронавирусного сертификата для жителей стран членов Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в сообщении Европарламента, передает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению, 26 мая пройдет голосование по данному документу в профильном комитете ЕП по гражданским свободам. Позже, 7-10 июня, на пленарной сессии Европарламента состоится его утверждение.

Глава комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопез Агиляр рассказал, что, согласно временному графику, коронавирусные сертификаты должны быть введены уже к 1 июля.

Ранее Европейский союз принял решение пускать туристов, привитых вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Так, страны Евросоюза могут снять ограничения для туристов, привившихся минимум за две недели до поездки. Однако уточняется, что решение Совета Европейского союза не является обязательным для исполнения и окончательное решение будет приниматься на уровне руководства каждой из стран, входящих в ЕС.

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