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У принцессы Кентской обнаружили тромбоз после прививки AstraZeneca

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Фото: Paul Harding / Reuters

У супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника издания, 76-летняя королевская особа была нездорова и обратилась за помощью. Состояние ее здоровья вызвало обеспокоенность после того, как в начале года принцесса получила оба укола AstraZeneca. Сейчас она проходит лечение дома.

Представитель члена британской королевской семьи отказался комментировать сведения о болезни принцессы.

В настоящее время ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.

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