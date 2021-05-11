Словакия отказалась от вакцины AstraZeneca

Словакия отказалась от вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZenecа. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщило агентство Reuters.

Власти ввели запрет только на использование первой дозы вакцины: те, кто успел получить ее, смогут привиться вторым компонентом препарата, чтобы завершить вакцинацию. Отмечается, что решение о запрете приняли после того, как на прошлой неделе по причинам, предположительно связанным с применением вакцины AstraZeneca, скончалась 47-летняя жительница Словакии.

Ранее 11 мая вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V» может начаться в стране в ближайшие дни.

7 мая глава словацкого министерства здравоохранения Владимир Ленгварски сообщил, что венгерская лаборатория подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», партия которой поступила в Словакию 1 марта.

Из-за поставок в стране разгорелся политический кризис. Глава МИД Словакии Иван Корчок осудил бывшего премьер-министра Игоря Матовича, который лично встречал первую партию вакцины в аэропорту. Утверждалось, что о своих действиях Матович не проинформировал президента республики и своих коллег. Решение стоило Матовичу должности. В конце марта правительство Словакии под его руководством ушло в отставку.