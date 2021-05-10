Мир
 
Последние новости
Восстановлена хронология пропажи главы омского минздрава
На российской нефтебазе загорелся резервуар с мазутом объемом пять тысяч тонн
Билеты на Евро-2020 начали аннулировать
Нашедшийся глава омского минздрава приготовился вернуться к работе
Путин и Алиев поздравили друг друга с Днем Победы в ходе телефонного разговора
Мошенники научились зарабатывать на любви россиян к кошкам и собакам
Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3700 пунктов
В Узбекистане отреагировали на возможность размещения военных баз США
Путин присвоил звание Героя России командиру полка имени Кадырова
Новости партнеров
Прослушать новость

Норвежские эксперты призвали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Janssen американской компании Johnson & Johnson (J&J) против COVID-19 не должны использоваться в программе вакцинации Норвегии. Соответствующую рекомендацию озвучила правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NRK.

11 марта в Норвегии приостановили использование антикоронавирусных вакцин Janssen и AstraZeneca. Решение принято в связи с информацией об образовании тромбов у вакцинированных людей.

Норвежское агентство общественного здравоохранения призывает исключить препарат AstraZeneca из программы вакцинации.

Накануне, 9 мая, Евросоюз отказался повторно закупать вакцину AstraZeneca.

В апреле стало известно, что Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцин AstraZeneca из-за срыва графика поставок..

Ряд европейских стран приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca. СМИ писали о случаях летального исхода после вакцинации. Между тем создатели препарата настаивают на его безопасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Евросоюз отказался повторно закупать вакцину AstraZeneca
Женщина привилась AstraZeneca и покрылась синяками
Стало известно о возможном браке 70 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson