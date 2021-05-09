Евросоюз отказался повторно закупать вакцину AstraZeneca

Европейская комиссия отказалась возобновлять контракт на повторные поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Сообщается, что в Евросоюзе не обновили заказ препарата после июня 2021 года.

В апреле стало известно, что Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцин AstraZeneca из-за срыва графика поставок. Там сообщили, что англо-шведская компания не соблюла некоторые положения двустороннего договора, касаемые оперативной доставки достаточного количества доз, которые были обещаны европейским гражданам.

Еврокомиссия предзаказала у шведско-британской компании AstraZeneca 2,3 миллиарда доз вакцины в 2020 году, еще до завершения разработки препаратов.