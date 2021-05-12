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Бразилия прекратила вакцинацию беременных AstraZeneca из-за смерти женщины

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Фото: LEONHARD FOEGER / Reuters

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии заявило, что власти страны приняли решение прекратить вакцинацию от коронавируса беременных препаратом британско-шведской компании AstraZenecа из-за случая, когда вакцинированная женщина скончалась вскоре после прививки. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению ведомства, использование AstraZenecа было приостановлено после предположительного случая тяжелого побочного эффекта у 35-летней женщины на 23-й неделе беременности.— геморрагического инсульта. Инсульт головного мозга привел к гибели и матери, и плода.

Ранее Словакия отказалась от вакцинации препаратом компании AstraZenecа. Власти ввели запрет только на использование первой дозы вакцины: те, кто успел получить ее, смогут привиться вторым компонентом препарата, чтобы завершить вакцинацию. Отмечается, что решение о запрете приняли после того, как на прошлой неделе по причинам, предположительно связанным с применением вакцины AstraZeneca, скончалась 47-летняя жительница Словакии.

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