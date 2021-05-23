Стало известно о возможной сертификации «Спутника V» в Евросоюзе до конца июня

Российская вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник V» может быть сертифицирована для использования в Евросоюзе до конца июня. Об этом сообщает ТАСС.

Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло утверждает, что, по его информации, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) зарегистрирует вакцину в мае или июне. «Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет», — заявил он в преддверии переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые пройдут 25 мая в Сочи.

Ряд европейских стран все-таки, думаю, начнут производить "Спутник V" в своих странах. Это в наших интересах. И я говорю не только о мальтийцах. Это в общих интересах. И я сам знаю многих мальтийцев, которые привились "Спутником V" и прекрасно себя чувствуют Эварист Бартоло министр по иностранным и европейским делам Мальты

4 марта 2021 года Европейское агентство лекарственных средств приступило к проверке «Спутника V» на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. В марте канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕМА к скорейшему допуску российской вакцины на европейский рынок. В апреле в Германии заявили о готовности приобрести 30 миллионов доз «Спутника V».

Около 60 стран уже зарегистрировали «Спутник V». Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии Италии и Египте.