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Стало известно о возможной сертификации «Спутника V» в Евросоюзе до конца июня

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Груз российской вакцины Sputnik V в Гватемале
Груз российской вакцины Sputnik V в Гватемале
Фото: Арсений Ребров / РИА Новости

Российская вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник V» может быть сертифицирована для использования в Евросоюзе до конца июня. Об этом сообщает ТАСС.

Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло утверждает, что, по его информации, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) зарегистрирует вакцину в мае или июне. «Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет», — заявил он в преддверии переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые пройдут 25 мая в Сочи.

4 марта 2021 года Европейское агентство лекарственных средств приступило к проверке «Спутника V» на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. В марте канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕМА к скорейшему допуску российской вакцины на европейский рынок. В апреле в Германии заявили о готовности приобрести 30 миллионов доз «Спутника V».

Около 60 стран уже зарегистрировали «Спутник V». Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии Италии и Египте.

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