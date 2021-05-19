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Египет и Россия договорились о поставках «Спутника V»

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Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Египет договорился с Россией о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом со ссылкой на египетское правительство сообщает РИА Новости.

«С компанией-поставщиком была достигнута договоренность о поставке доз российской вакцины "Спутник V". Поставки будут осуществляться последовательно до конца года. Также соглашение о поставках вакцины достигнуто с компанией Johnson & Johnson», — приводит агентство заявление властей.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве на территории Египта более 40 миллионов доз «Спутника V» в год. Запуск запланирован на третий квартал года.

Ранее 19 мая стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил поставки вакцины «Спутника V» с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. О безвозмездной поставке российского препарата президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин договорились еще 8 мая.

До этого сообщалось, что переговоры по поставкам медикамента в Германию застопорились. Глава СВР Сергей Нарышкин считает, что регистрация «Спутника V» в Евросоюзе затягивается специально, по «сигналам из высоких кабинетов».

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