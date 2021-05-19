Лавров обсудил возможные поставки «Спутника V» в Таджикистан

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил возможные поставки вакцины «Спутника V» с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом пишет РИА Новости.

«Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки в Таджикистан на безвозмездной основе нашей вакцины "Спутник V"», — рассказал российский министр.

По словам Лаврова, о безвозмездных поставках президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин договорились еще 8 мая.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутника Лайт».

НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ запустили глобальное тестирование эффективности «Спутника Лайт» 21 февраля, а официальная регистрация вакцины состоялась 6 мая. Ее эффективность составляет 79,4 процента, что превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами.